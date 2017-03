TOP GEOCART prezinta LEICA VIVA GS16. Experimenteaza inovatia!

S-a nascut la 22 ianuarie 1933 in Bucuresti. Dupa terminarea Colegiului National Sf. Sava din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1956. Intre anii 1956 – 1959, a activat la Institutul de Proiectare Bucuresti, iar intre anii 1959 – 1993, … Citeste in continuare »

Desi profilul publicatiei noastre este cel din titlul sau, oameni suntem si impreuna convietuim si la lucrurile placute dar si la cele care nu ne fac decat sa suferim. Este si motivul pentru care, an de an, am consemnat in paginile revistei noastre despartirea de un om cu calitati umane si profesionale deosebite, trasaturi care … Citeste in continuare »

Nascut in satul Medeleni, comuna Vultureni, judetul Bacau, localitate de bastina care numara la vremea aceea 60 de locuitori. Scoala primara a urmat-o in satul natal intre 1936 si 1942. S-a intamplat ca in vara lui 1942 sa vina la Medeleni o ruda mai indepartata, iar soarta a facut ca, la indemnul invatatorului din comuna … Citeste in continuare »

S-a nascut la 28 martie 1934 in Odobesti, jud. Vrancea. Dupa terminarea liceului a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1958. A inceput activitatea la CTEH – Constanta, in anul 1958, ca sef de santier, executand, pana in anul 1962, lucrari de consolidari de maluri … Citeste in continuare »