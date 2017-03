TOTAL CONSTRUCTII: Constructii pentru viitor !

A absolvit Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, in anul 1956. Activitatea inginereasca a inceput-o la Serviciul tehnic al Trustului de Constructii al Capitalei. Dupa aceasta perioada in executie a trecut la ISCAS si IPCT, unde a participat alaturi de ingineri de valoare, la elaborarea de diverse proiecte, in special … Citeste in continuare »

S-a nascut la 15 octombrie 1933 in Braila. Intre anii 1944-1952 a urmat Liceul Nicolae Balcescu din aceeasi localitate. Incepand din anul 1952, a frec­ventat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1957. Activitatea inginereasca a inceput-o la Santierul Combinatului de celuloza si hartie de la … Citeste in continuare »

Dupa un ritual indeobste cunoscut, oamenii, ca si celelalte vietuitoare, se nasc, traiesc si dispar in eternitate. Unii dintre ei raman in memorie pentru ca au lasat ceva in urma lor, ceva care-i poate face sa fie regretati odata cu trecerea timpului. Despre un astfel de om ne vom aminti poate multa vreme pentru ca … Citeste in continuare »