TRACTOR PROIECT COMERT: Compactarea dinamica

ARACO: Sedinta Consiliului presedintilor FIEC La sfarsitul lui 2014 a avut loc, la sediul Confederatiei belgiene de constructii, sedinta Consi­liului FIEC, eveniment la care au participat reprezentanti ai membrilor FIEC din Germania, Franta, Spania, Italia, Turcia, Grecia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Romania. Va prezentam principalele teme puse in discutie. Noua structura a Comisiei Europene, care a intrat in functiune la … Citeste in continuare »

PSC: Despre asociativitate Pe plan international, imediat dupa caderea Zidului Berlinului, multe alte bariere simbolice au cazut, iar in combinatie cu largirea accesului populatiei la Internet, globalizarea a trecut intr-o epoca in care efectele pe care le produce sunt evidente. Unul dintre aceste efecte este ca, intr-o piata globala, micii operatori economici au resurse cu care pot concura, … Citeste in continuare »

Constructiile si amenajarile au adus 17.000 de vizitatori la ROMEXPO In perioada 10 – 13 aprilie, ROMEXPO a organizat cinci manifestari expozitionale ale caror tematici s-au completat reciproc. Astfel, timp de patru zile vizitatorii au trecut pragul: – CONSTRUCT EXPO – Targ international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii – AMBIENT EXPO – Targ international de produse si sisteme pentru amenajari interioare si … Citeste in continuare »