URSA ROMANIA: FONOIZOLARE. URSA TSP placi pentru bai cu incalzire in pardoseala

Sluga la mai multi… stapani! Se zice ca schimbarea stapanilor este bucuria nebunilor. Speram ca in cazul constructorilor acest lucru sa nu se adeve­reasca in sensul ca niste noi stapani ar fi bine sa plece urechea la nevoile si greutatile cu care ei se confrunta de cativa ani. Drept pentru care stopand risipa si mai ales FURTUL sa relanseze investitiile … Citeste in continuare »

Cum sa evitam corectiile financiare, utilizand eficient Fondurile Europene In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, Romania trebuie sa isi indepli­neasca obligatiile pe care si le-a asumat prin Tratatul de aderare. Avand in vedere acest fapt, legislatia nationala detaliaza si faciliteaza aplicarea in practica a legislatiei Uniunii Europene. Suprematia dreptului comunitar impune ca aceasta sa nu poata … Citeste in continuare »

Scapa cine poate! Si scapa… Nu a fost parca niciodata o perioada mai tulbure, controversata si dezgustatoare, precum cea de dupa 1990, perioada in care, in locul frumoaselor cuvinte: libertate si democratie, am avut parte – si se pare ca vom mai „beneficia“ inca – de politicianism, minciuna la drumul mare, inavutire samavolnica a unui grup mic de profitori, pe … Citeste in continuare »