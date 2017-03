Vid legislativ in constructia de drumuri

Aparitii editoriale: Cartea mea. Comportarea in situ a constructiilor si aptitudinea lor pentru exploatare Este un titlu neobisnuit pentru un articol de revista. Sper, insa, ca Revista Constructiilor, care m-a sprijinit ani de zile in propagarea ideilor mele privind importanta deosebita a monitorizarii comportarii in situ a constructiilor pentru prezervarea fondului construit existent, avutia cea mai valoroasa si cea mai durabila a poporului nostru, ma va sustine si de … Citeste in continuare »

Barca pe valuri… Nu, nu-i vorba de mai vechiul… „barca pe valuri pluteste usor…“ valsul familiar persoanelor de varsta a treia, care-si alina suferintele fredonandu-l, in momentele melancolice. Nu, barca pe valuri este actualmente sinonima cu starea de fapt in care se gaseste tara, care se leagana dusa de valurile intamplarii spre un orizont necunoscut. Necunoscut, pentru ca … Citeste in continuare »

CISC: Cutremurele si comportarea in situ a constructiilor La 35 de ani de la dezastrul seismic din 1977 ne putem intreba unde eram atunci, ce stiam si ce am aflat cu privire la comportarea in situ a constructiilor. Inginerii maturi traisera cutremurul din 1940, dominat de „accidentul“ de la Blocul Carlton si de dezastrul cladirilor de zidarie din zona epicentrala. Daca si-ar mai … Citeste in continuare »