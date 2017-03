ZUBLIN: Zid de sprijin fundat pe piloti si stabilizat cu ancore autoforante

S-a nascut la 9 noiembrie 1929 in Braila iar dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Nicolae Balcescu din localitate a urmat cursurile Institutului de Constructii din Bucuresti – Facultatea de Poduri si Constructii Masive devenind inginer in anul 1953. Activitatea a inceput-o ca inginer proiectant la Institutul de Proiectari al Ministerului Industriei Usoare participand, … Citeste in continuare »

S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi” a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la … Citeste in continuare »

S-a nascut in Brasov, la 22 ia­nuarie 1921, localitate in care a urmat si studiile liceale. S-a inscris, apoi, la Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Constructii, pe care a absolvit-o in anul 1944. Ca inginer proiectant, sef de serviciu, sef de sector, inginer sef, inginer consilier la Institutul de Studii si Proiectari Hidrotehnice Bucuresti, … Citeste in continuare »

S-a nascut la 18 septembrie 1942 in Marasesti, judetul Vrancea. A urmat Scoala Medie Unirea din Focsani, dupa care s-a inscris la Facultatea de Constructii Feroviare, Drumuri si Poduri – Sectia Constructii Feroviare din Institutul do Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1966. Activitatea didactica a inceput-o in anul 1966, ca preparator la … Citeste in continuare »