S-a incheiat Campionatul National al Montatorilor de Pardoseli 2017

Timp pierdut Incet pentru unii, repede pentru altii, timpul isi vede de mersul sau milenar, lasand in urma si bune si rele. Bune pentru cei rationali in gandire si fapte, rele pentru cei ignoranti, superficiali si delasatori. Sigur, nu totul poate fi „crema”, calitate si eficienta pentru ca atunci ar fi raiul pe pamant sau, altfel spus, … Citeste in continuare »

SIGURA PROMETEU CONSULT: Cum eficientizam investitiile in securitatea la incendiu? (I) In Romania anului 2015, protectia la foc a cladirilor si implicit, cea a oamenilor aflati in acestea, este o problema reala, cu incidente larg mediatizate dar a caror analiza nu a fost dusa niciodata pana la capat, concluzia fiind ca preocuparea este – de cele mai multe ori – mai mult formala. De ce aceasta … Citeste in continuare »

Secretele succesului: A VII-a Conferinta Internationala in domeniul podurilor – IABMAS14 In perioada 7 – 11 iulie 2014 a fost organizata la Shanghai – China cea de-a saptea conferinta internationala a uneia dintre cele mai mari asociatii profesionale din lume, in domeniul podurilor – IABMAS14, dupa ce alte sase evenimente asemanatoare au avut loc succesiv, din doi in doi ani, la Barcelona – SPANIA (2002), Porto … Citeste in continuare »