Arhitectura fara limite (IX)

Satui de politica !?! In afara de politica ne mai sta gandul si la altceva? De fapt, nu noua, celor multi, ci acelora dintre noi care dupa 1990 s-au „trezit” nici una, nici doua „mari si competenti” oameni politici capa­bili sa reformeze, pe baze noi, societatea si mai ales, eco­nomia fosta socialista. Un ideal care ar fi insemnat mult … Citeste in continuare »

Cei care „construiesc”… viitorul! Proiectul HUB UTCB Faptul ca dupa 1990, si in tara noastra, profesia de constructor are valori noi cerute de competitivitate si exigente in realizarea investitiilor de orice gen inseamna schimbarea mentalitatii si adaptarea la normele proprii economiei concurentiale. Este evident pentru oricine lucreaza in domeniul constructiilor ca, destul de repede, au aparut sisteme noi si performante de masini … Citeste in continuare »

Semne bune anul are! Daca ar fi sa ne luam dupa Plugusorul de Anul Nou, potrivit caruia „semne bune anul are pentru brazda de sub plug”, tare incantati am fi ca urarea sa aiba un corespondent fericit nu numai pentru agricultura, ci si pentru restructurarea pe principiile economiei de piata a tot ce „misca” in tara asta. Numai asa … Citeste in continuare »