CARMEUSE: ENDURIA 500® – energie pentru mistrie

Sa nu il uitam pe constructorul Mihail Erbasu… Desi este masurat riguros, timpul trece prea repede in unele situatii, mai ales in cele in care ne raportam la existenta umana. Anul trecut consemnam, din nou, cu regret, dar cu pretuire pentru ceea ce a facut in viata sa pamanteana, faptul ca s-a scurs un deceniu de cand un om, o personalitate in constructii, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Decebal ANASTASESCU S-a nascut la 27 iunie 1926 in Lugoj. Dupa terminarea, in anul 1945, a Liceului C. Diaconovici Loga din Timisoara, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic Timisoara, pe care le-a absolvit, ca sef de promotie, in anul 1950. Activitatea a inceput-o ca asistent la cursul de Rezistenta materialelor. A fost numit, totodata, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mihail D. HANGAN (1897 – 1964) Profesorul Mihail Hangan este considerat parintele betonului armat din Romania. S-a nascut in anul 1897 la Botosani. Cursurile primare si cele liceale le-a urmat in orasul natal. In anul 1916 s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, transformata, ulterior, in Scoala Poli­tehnica, pe care a absolvit-o in anul 1922. Activitatea a inceput-o … Citeste in continuare »