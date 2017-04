CONEST IASI: Ansamblul rezidential CONEST GRAND RESIDENCE

S-a nascut la 6 iulie 1949 in comuna Salcia, judetul Teleorman. A urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Agricole si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1972. Activitatea de cercetare a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – Sectia de beton armat. … Citeste in continuare »

S-a nascut la 8 aprilie 1934 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Academie Ronsard (1944 – 1946), a Liceului Francez si a Scolii Medii de Arhitectura (1948 – 1951), a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Institutul de Constructii Bucuresti, facultate pe care a absolvit-o in anul 1956. Activitatea profesionala a inceput-o, ca diriginte de santier, … Citeste in continuare »

S-a nascut la 18 octombrie 1939 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Spiru Haret din Bucuresti, a urmat studiile Facultatii de Masini si Utilaje pentru Constructii din Institutul de Constructii Bucuresti, devenind in anul 1967 inginer in domeniul inginerie mecanica, specialitatea masini pentru constructii. Activitatea didactica a inceput-o in acelasi an, ca preparator la Catedra de … Citeste in continuare »