Cum pot impulsiona fondurile europene sectorul constructiilor

Produsele pentru constructii, pe traseul spre marcajul CE Nu o data in viata am fost pusi in fata unei probleme a carei rezolvare parea complicata si fara sorti de izbanda. Intr-o asemenea situatie se poate incadra si introducerea produselor pentru constructii pe piata romaneasca, de “ajutor”, in acest sens, fiind si legislatia nationala in vigoare, neprietenoasa, la prima vedere, cu toata lumea. De … Citeste in continuare »

Psihologia manageriala in ingineria constructiilor Despre management, in general si in particular, au fost publicate in paginile „Revistei Constructiilor“ multe pareri si concluzii. Toate acestea au oferit specialistilor din domeniu posibilitatea de comunicare si de informare, pe care viitorul cititor le poate exploata constructiv. Incerc sa-mi exprim si eu o pa­rere despre ipostaze ale managementului vazute din perspectiva practicii, a … Citeste in continuare »

File de… poveste! Cam asa ar putea fi catalogate si mentionate episoadele parcurse din evolutia unor actiuni si activitati privind situatiile din domeniul constructiilor. Ele au ajuns de poveste pentru ca, dupa un elan post-decembrist evident, au avut in continuare un trend descendent. Sunt file de poveste apartinand sectorului care prin evolutia lui, poate si trebuie sa asigure … Citeste in continuare »