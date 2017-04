Enigma sau adevar! Cifrele „69”. Cod…? Varsta…? Continuitate…?

S-a nascut la 26 iunie 1951 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Ion Creanga, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1975. Activitatea tehnica a inceput-o la Centrala de Constructii Cai Ferate, Santier 11 Poduri, punct de lucru Metrou Bucuresti, unde a urmarit executia lucrarilor pe santierul Metrou si … Citeste in continuare »

S-a nascut la 8 octombrie 1938 in comuna Susani, judetul Valcea. Dupa terminarea Liceului Mihail Eminescu din Bucuresti, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1961. Activitatea de proiectare a inceput-o la Institutul pentru Planuri de Amenjare si Constructii Hidrotehnice cu 1/2 norma, cealalta jumatate de

S-a nascut la 18 septembrie 1942 in Marasesti, judetul Vrancea. A urmat Scoala Medie Unirea din Focsani, dupa care s-a inscris la Facultatea de Constructii Feroviare, Drumuri si Poduri – Sectia Constructii Feroviare din Institutul do Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1966. Activitatea didactica a inceput-o in anul 1966, ca preparator la