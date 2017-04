GORDIAS: ConSteel 11 – eficienta si interconectare

Personalitati romanesti in constructii – Virgil FOCSA S-a nascut la Husi la 26 iulie 1923. Dupa absolvirea Liceului Cuza Voda din localitate, s-a inscris la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iasi – Facultatea de Constructii, obtinand, in anul 1946, diploma de inginer constructor. Activitatea inginereasca a ince­put-o la Serviciul LS din Regionala CFR Iasi, contribuind la refacerea retelei de cai ferate din … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Adrian RADU S-a nascut la 25 septembrie 1928 in Iasi. Dupa studii la Liceul Internat C. Negruzzi din Iasi si Colegiul C.D. Loga din Timisoara, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic din Timisoara. S-a transferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1951.

Personalitati romanesti in constructii – Elie RADU (1853 – 1931) S-a nascut in anul 1853 in Botosani. Dupa terminarea gimnaziului la Botosani, a continuat studiile la Academia Militara din Iasi. Plecat in Belgia, dupa un an de perfectionare in matematica, s-a inscris la Scoala Politehnica de pe langa Universitatea din Bruxelles. Gandul sau era construirea de cai ferate in Romania si, revenind in tara, in