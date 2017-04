IRIDEX GROUP PLASTIC: Sisteme de ancorare a pamantului pentru lucrari de infrastructura

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae PROFIRI S-a nascut la 19 septembrie 1886 in comuna Murgeni, judetul Vaslui. Dupa terminarea Liceului National din Iasi, a urmat Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1911, devenind inginer in specialitatea drumuri. Dupa absolvire, a obtinut bursa de studii Adamachi, acordata de Academia Romana, pentru 2 ani de cursuri … Citeste in continuare »

Ce repede trec anii! ing. Mihail ERBASU (1942 – 2004) A mai cazut o fila din calendar! O fila cat un an dar una care consemneaza al 7-lea de cand unul dintre constructorii reprezentativi ai breslei ne-a parasit lasand in urma lui tristete si regrete. La 21 iunie 2004 Mihail ErbaSu a trecut in nefiinta pamanteana inaltandu-se spre lumea vesnica, una, poate, mai luminoasa si … Citeste in continuare »

La multi ani! La multi ani! Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, se spune ca primavara ar fi cea mai frumoasa! Iar pentru multi dintre noi lucrul a devenit convingator fie si pentru ca parcurgand mai multe la rand ne-am convins ca ea, primavara adica, inseamna renasterea naturii ce ne inconjoara de-a lungul vietii noastre pamantene. Ori, renasterea, pe multiplele ei … Citeste in continuare »