Marile cutremure vrancene dupa anul 1700* (I)

Directii de revigorare a constructiilor din Romania In primul trimestru al acestui an, la Cluj Napoca s-au desfasurat lucrarile Conferintei Locale, editia a IV-a, a Patronatului Societatilor din Constructii. Tematicile dezbatute, inscrise sub titlul general „Modificari legislative pentru revigorarea pietei constructiilor“, obiectiv de deosebita importanta in conditiile binecunoscute in care se afla domeniul constructiilor din tara noastra, au fost: • Noua … Citeste in continuare »

PSC: Promovarea internationala a firmelor romanesti de constructii 2014 este al cincilea an consecutiv in care Patronatul Societatilor din Constructii isi consolideaza acti­vitatile de promovare internationala a firmelor romanesti din domeniul constructiilor. Targurile econo­mice si misiunile organizate in anii precedenti au inregistrat un real succes, motiv pentru care va continua organizarea unor astfel de actiuni, atat pentru a incuraja firmele romanesti sa lucreze … Citeste in continuare »

CISC: SOS INCERC – Linistirea constructorilor inainte de marele seism! Pentru multi romani nu este un secret ca traim intr-o zona seismica. Pentru altii este o surpriza, de fiecare data cand undeva se zgaltaie pamantul si, mai ales, cand clarvazatorii natiei mai viseaza un nou dezastru. În astfel de momente se produce in mod repetat un fenomen social care ar fi interesant daca nu ar … Citeste in continuare »