Metode de verificare, cu placa dinamica, a capacitatii portante a terenului

A. Contextul actual • Volumul valoric al activitatii in acest sector a scăzut in 2016 cu cca 5% raportat la anul 2015. Declinul e validat in Decembrie si de Eurostat care confirma reintrarea sectorului in recesiune. • Practic, s-a ajuns la o valoare comparabila cu cea din perioada 2011-2013 in conditii de productivitate mult mai … Citeste in continuare »