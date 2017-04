Paradox… autohton!

Piata muncii si capitalul uman in constructii Nu stiu cati dintre dvs., cititorii publicatiei noastre, cunoasteti ca exista si functioneaza agentia „Creare Resurse Umane“, care are in componenta si un compartiment numit „Divizia de Inginerie in Constructii si Consultanta“. Este si motivul pentru care realizam interviul care urmeaza, avand-o ca partener pe doamna Madalina Toia, persoana care conduce departamentul amintit. Discutia ni … Citeste in continuare »

CISC: Apa, energia si constructiile Anul acesta, la inceputul primaverii astronomice, in ziua de 22 martie, s-a sarbatorit Ziua Mondiala a Apei. Aceasta a fost stabilita in 1992 sub egida ONU, cu scopul de a sublinia importanta apei ca resursa vitala, de neinlocuit, pentru umanitate. Si inginerii hidrotehnicieni au nevoie de cei 2-3 litri vitali de apa pe zi. In … Citeste in continuare »

Stafeta! Exista stafete si… stafete. Cele din sport sunt la vedere si apreciate ca atare rasplatind efortul individual sau colectiv depus pentru o performanta superioara menita sa departajeze prestatia, dar si calitatile unor performeri. Sunt situatii, insa, in care stafeta se preda de la una la aceeasi persoana, cum a fost si cazul in maratonul din … Citeste in continuare »