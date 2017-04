Revista Constructiilor – Aprilie 2017

S-a nascut la 20 mai 1946 in Bucuresti. A absolvit Facultatea de Instalatii – Institutul de Constructii Bucuresti, in anul 1969, fiind repartizat la INCERC, unde a parcurs toate treptele profesionale. Din 1992, dr. ing. Dan Constantinescu este cercetator stiintific gradul I iar din 2006, director general INCERC. A obtinut titlul stiintific de doctor inginer … Citeste in continuare »

S-a nascut la 18 aprilie 1938 in Bucuresti. In 1960, a absolvit Faculta­tea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti. Activitatea inginereasca a inceput-o, in acelasi an, la Trustul de Constructii si Montaje Energetice, Grupul de Santiere Bucuresti. Intre anii 1963 – 2001, a lucrat la Institutul de Cercetari in Constructii si … Citeste in continuare »

S-a nascut la 23 septembrie 1947 in localitatea Codaesti, judetul Vaslui. Dupa terminarea liceului, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic din Iasi, deve­nind inginer in anul 1970. Activitatea si-a inceput-o, ca inginer-stagiar, la Institutul de Proiectari Judetene Tulcea, reali­zand proiecte de constructii hidro­tehnice in Delta Dunarii si in judetul Tulcea (retea de … Citeste in continuare »

Profesorul Mihail Hangan este considerat parintele betonului armat din Romania. S-a nascut in anul 1897 la Botosani. Cursurile primare si cele liceale le-a urmat in orasul natal. In anul 1916 s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, transformata, ulterior, in Scoala Poli­tehnica, pe care a absolvit-o in anul 1922. Activitatea a inceput-o … Citeste in continuare »