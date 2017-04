Urmarirea de lunga durata, prin masuratori in situ, a deformatiilor terenului de fundare

Constructiile incotro, dragii nostri politicieni? Aceasta este intrebarea ulti­mi­lor ani, intrebare ce-i ”obsedeaza” pe mai toti participantii la actul investitional, care vad din paca­te ca sectorul constructiilor a ajuns de izbeliste, in ciuda faptului ca orice actiune de redre­sare si modernizare economica inseamna, in primul rand, declan­sarea, pe o scara larga, a tot ce presupune progrese structurale. De 23 de … Citeste in continuare »

NOSTALGII! „Fost-ai lele cat ai fost“ In cele ce urmeaza nu este vorba despre expresiile „inmagazinate”, in timp, de bogatul si nestematul nostru folclor romanesc. Acesta, prin putine cuvinte, exprima bine si subtil stari de fapt, bune sau rele, prin care au trecut si trec oamenii in existenta lor pamanteana si care caracte­rizeaza neintrecut pana acum experiente de viata concrete si … Citeste in continuare »

Licitatiile – subzistenta intereselor de grup Toate sunt bune si frumoase in asa-zisa perioada a licitatiilor pentru lucrarile la infrastructura rutiera sau utilitara, exceptand finalul ei, adica purcederea la treaba concreta. De aici incep, asa cum s-a vazut din plin pana acum, „chinurile facerii”, in primul rand pentru viitorii beneficiari, dar si pentru executanti care, surprinsi de amploarea si pretentiile lucrarilor, … Citeste in continuare »