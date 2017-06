BASF: Pardoseli decorative personalizate, premiate in cadrul Campionatului National al Montatorilor de Pardoseli. Sistemul MasterTop 1326

Nu pentru cine, ci pentru ce votam! Chiar asa. Am fost pana acum, dupa cum stiti, cu bune intentii de „n” ori la marele „circ” al alegerilor, unde o parte naiva dintre noi am crezut si am sperat intr-o minune care sa ne asigure, pentru viitor, o conditie umana cel putin potrivita cu invidiata viata occidentala. Si asta de 26 de ani … Citeste in continuare »

PSC: Constructorii romani redescopera pietele internationale A fost o perioada in care iti era permis sa gresesti pentru ca puteai recupera repede. Totul era sa fii permanent in miscare, sa nu fii depasit de cine stie ce concurent mai cunoscut ori – mai rau – de vreunul „no-name“. Era perioada in care putini se gandeau la pregatirea pietelor conexe sau la … Citeste in continuare »

Prietenul la nevoie se cunoaste! Se stie de cand lumea ca proverbul care face obiectul acestui editorial a fost si ramane un atribut al celor care inteleg ca viata are un caracter, prin excelenta, social. Degeaba te „straduiesti” (cum fac, din pacate, azi o mana de politicieni afaceristi) sa agonisesti in scop personal si ceea ce apartine altora, pentru ca … Citeste in continuare »