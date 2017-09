CLADO SISTEM GRUP: Proiectare, consultanta si executie a lucrarilor de hidroizolatii

Liviu CIULLEY – un reper in lumea constructorilor romani Vocatia si reputatia de constructor nu se poate limita doar la o diploma si un titlu obtinute in mediul universitar. Aceste lucruri s-au adeverit atunci cand viata reala a selectat adevaratul profesionalism al unui absolvent confirmand pe cei care, cum se spune, au “evadat din pluton”, lasand in urma lor adevarate lucrari de referinta. Au … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii. Constructor: meserie transmisa din tata in fiu. Laurentiu, Dinu si Constantin Erbiceanu In timp, putine profesii, remarcabile prin scopul lor, au cunoscut traditia de transmitere, din tata in fiu, cum se spune, a aceleiasi meserii. In cazul nostru, a celei de constructor, meserie care “dureaza” bunurile materiale si imobile pentru locuit, educatie, sanatate, industriale, infrastructura. Lista poate fi intregita cu aproape tot ce ne inconjoara si ne … Citeste in continuare »

Sa nu il uitam pe constructorul Mihail Erbasu… Desi este masurat riguros, timpul trece prea repede in unele situatii, mai ales in cele in care ne raportam la existenta umana. Anul trecut consemnam, din nou, cu regret, dar cu pretuire pentru ceea ce a facut in viata sa pamanteana, faptul ca s-a scurs un deceniu de cand un om, o personalitate in constructii, … Citeste in continuare »