GORDIAS: Calculul si dimensionarea unui cadru plan cu aplicatia ConSteel

Toti o apa si-un pamant! Si la propriu si la figurat, titlul se refera la toti parvenitii ce-au fost dupa 1990, mai sunt inca si poate, sa dea D-zeu, vor disparea in viitorul cat mai apropiat, pentru ca Romania sa-si intre in sensul ei pozitiv de dezvoltare cu implicatii directe si reale asupra nivelului de trai al cetatenilor „deveniti“ recent … Citeste in continuare »

Abisul… intunericului! Daca ar fi si un abis al luminii, mai tot omul, deci si romanul, ar avea o varianta la care sa opteze. Sigur, abisul, in sens filosofic inseamna… nimic. Ceva fara dimensiuni si mai ales fara limite. Asa ca noi toti nu facem altceva decat, in viata de zi cu zi, sa ne raportam la … Citeste in continuare »

Imobilism si nepasare! Lumea in care traim este intr-o continua miscare, intr-o continua evolutie, intr-o continua schimbare… Ce nu misca trece neobservat, nu atrage atentia, nu este interesant, sta pe loc, nu se dezvolta, nu are viitor. Oare ce ma indeamna spre o asemenea judecata? Cand, in 1989, populatia acestei tari s-a miscat, a aparut un licar … Citeste in continuare »