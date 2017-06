MOB&IUS: Scule profesionale pentru constructii – Roger MONDELIN acum si in Romania

Personalitati romanesti in constructii – Alexandru MANESCU S-a nascut la 25 decembrie 1937 in comuna Posesti, judetul Prahova. A absolvit Scoala Tehnica de Petrol din Ploiesti, in anul 1955, dupa care a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1960. Repartizat, in facultate, ca pre­parator la Catedra de Alimentari cu apa, a devenit, ulterior, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Eduard HANGANU S-a nascut la 23 septembrie 1947 in localitatea Codaesti, judetul Vaslui. Dupa terminarea liceului, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic din Iasi, deve­nind inginer in anul 1970. Activitatea si-a inceput-o, ca inginer-stagiar, la Institutul de Proiectari Judetene Tulcea, reali­zand proiecte de constructii hidro­tehnice in Delta Dunarii si in judetul Tulcea (retea de

Sa nu il uitam pe constructorul Mihail Erbasu… Desi este masurat riguros, timpul trece prea repede in unele situatii, mai ales in cele in care ne raportam la existenta umana. Anul trecut consemnam, din nou, cu regret, dar cu pretuire pentru ceea ce a facut in viata sa pamanteana, faptul ca s-a scurs un deceniu de cand un om, o personalitate in constructii,