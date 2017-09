Revista Constructiilor – Mai 2017

Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor Am tot vorbit in paginile Revistei Constructiilor, prin intermediul inimosului sau promotor dl dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann – presedintele CNCisC, despre „Comportarea in situ a Constructiilor”. Nu stiu insa cati dintre dvs. sunt familiarizati cu aceste notiuni pentru a intelege fenomenul in sine la care ne-am referit in articolele publicate si, mai ales, … Citeste in continuare »

ARACO: Constructorii si declinul cauzat de lipsa investitiilor – bariere in calea dezvoltarii edilitare Dupa cum cunoasteti, intreaga tara trece printr-o perioada foarte grea, generata de criza globala, la care se adauga specificul romanesc. Constructorii simt cel mai puternic declinul generat de lipsa investitiilor, declin aducator de somaj, saracie, nesiguranta. Lantul celorlalte ramuri din industrie, care concura la realizarea constructiilor, s-a rupt, cu prejudicii semnificative in plan economic si … Citeste in continuare »

Drumul spre Legea Dirigintilor de Santier! Dirigintele de Santier autorizat, fata nefardata a activitatii complexe in domeniul calitatii Cand Dirigintele de Santier impune calitate, unii investitori aleg sa renunte la serviciile acestuia, preferand amenda de 10.000 de lei Colegiul Tehnic al Dirigintilor de Santier (C.T.D.S), organizatie cu peste 800 de ingineri specialisti in constructii, membri ai asociatiei Adunarea Nationala a Dirigintilor … Citeste in continuare »