TRACTOR PROIECT COMERT: Expozitia „BAUER IN-HOUSE” 2017. 6-8 mai, Schrobenhausen, Germania

Sa nu-i uitam pe cei care au fost! Gabriel GHELMEGEANU (1951 – 2015) De cand este lumea si pamantul, oamenii se nasc, traiesc si mor. Ultima faza este cea mai dureroasa pentru cel in cauza dar si pentru cei care l-au cunoscut si apreciat, in masura in care el, om fiind, a insemnat ceva pentru toti cei care l-au inconjurat: familie, prieteni, colaboratori, sefi si subalterni. Important este, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Elie RADU (1853 – 1931) S-a nascut in anul 1853 in Botosani. Dupa terminarea gimnaziului la Botosani, a continuat studiile la Academia Militara din Iasi. Plecat in Belgia, dupa un an de perfectionare in matematica, s-a inscris la Scoala Politehnica de pe langa Universitatea din Bruxelles. Gandul sau era construirea de cai ferate in Romania si, revenind in tara, in … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Dan Ilie CRETU S-a nascut la 30 octombrie 1940 in Bucuresti. Dupa absolvirea liceului Ion Neculce, a urmat cursurile Facul­tatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Sectia Drumuri si Poduri – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1971. Activitatea didactica a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Constructii Bucuresti, la Catedra de rezistenta materialelor, ca … Citeste in continuare »