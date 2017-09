URSA ROMANIA: Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor. Certificare Blue Angel pentru vata minerala URSA Glasswool si URSA Terra

Constructori longevivi De curand, profesorul universitar si membru al Academiei Romane Panaite MAZILU si-a aniversat, intr-un cadru restrans, venerabila varsta de 98 de ani. Aproape un secol! De remarcat ca acest timp n-a trecut degeaba pe langa el marturie stau in acest sens laborioasa sa contributie pe taramul constructiilor si nu numai. Intreaga sa viata a fost … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Anatolie MARCU S-a nascut la 28 august 1937 in Chisinau. Dupa absolvirea Liceului Gheorghe Sincai din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1959. Intre 1959 si 1964, a activat ca inginer pe santiere si inginer proiectant la Institutul de Studii si Proiectari pentru Imbunatatiri … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Nicolae MANESCU Bine cunoscut, inainte de 1990, ca un specialist deosebit in pro­bleme ingineresti si economice si fiind chiar ministru, Nicolae Manescu a vazut lumina zilei pe 25 octombrie 1925, in comuna Rocsoreni, judetul Mehe­dinti, fiind primul dintre cei 6 baieti ai unei familii de tarani instariti. Tatal, precum si mosii si stramosii lui, au luptat in … Citeste in continuare »