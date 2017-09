Ne-a parasit inca o personalitate din domeniul constructiilor

CISC: Atentie, candidati la titlul de expert CNCisC! Dupa cum se stie, anul trecut am adresat autoritatilor abilitate propunerea de a se introduce in COR (Codul Ocupatiilor din Romania) trei ocupatii noi (mai ales ca ele se practica de mai mult timp fara acoperire legala). Pana in prezent, insa, nu s-a miscat nimeni si nimic la cele trei ministere implicate in aprobarea acestei … Citeste in continuare »

Jumatati de… masura! Ca la piata cand umbli cu „ocaua mica”! Daca dai un bobarnac talerului, iei ochii cumparatorului si ai satisfactia de moment care te face sa te bucuri ca ai reusit sa mai faci un ghiseft. Ca in trecutul indepartat cand iti frecai mainile ca esti afacerist. Trecand insa peste timp si ajungand in zilele noastre … Citeste in continuare »

PSC: Constructorii romani redescopera pietele internationale A fost o perioada in care iti era permis sa gresesti pentru ca puteai recupera repede. Totul era sa fii permanent in miscare, sa nu fii depasit de cine stie ce concurent mai cunoscut ori – mai rau – de vreunul „no-name“. Era perioada in care putini se gandeau la pregatirea pietelor conexe sau la … Citeste in continuare »