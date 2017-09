Ne-a parasit inca o personalitate din domeniul constructiilor

www.forum.peundemerg.ro Nu spunem nicio noutate cand afirmam ca in materie de infrastructura, in special de transport, Romania se afla mult in urma tarilor civilizate ale lumii. In aceste conditii orice realizare, orice pas inainte, nu poate decat sa ne bucure. Iar in ultima perioada acesti pasi au inceput sa fie facuti. Probabil asa a aparut ideea … Citeste in continuare »

Scapa cine poate! Si scapa… Nu a fost parca niciodata o perioada mai tulbure, controversata si dezgustatoare, precum cea de dupa 1990, perioada in care, in locul frumoaselor cuvinte: libertate si democratie, am avut parte – si se pare ca vom mai „beneficia“ inca – de politicianism, minciuna la drumul mare, inavutire samavolnica a unui grup mic de profitori, pe … Citeste in continuare »

SIGURA PROMETEU CONSULT: Cum eficientizam investitiile in securitatea la incendiu? (I) In Romania anului 2015, protectia la foc a cladirilor si implicit, cea a oamenilor aflati in acestea, este o problema reala, cu incidente larg mediatizate dar a caror analiza nu a fost dusa niciodata pana la capat, concluzia fiind ca preocuparea este – de cele mai multe ori – mai mult formala. De ce aceasta … Citeste in continuare »