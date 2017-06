Actiunea apelor curgatoare si a torentilor asupra lucrarilor de sprijin de la terasamentul unui drum

Ocupatiile din activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor (I) Am scris in aceasta revista si in alte publicatii despre monito­rizarea in situ a constructiilor si despre introducerea in COR (Clasificarea ocupatiilor din Romania) a trei ocupatii oficiale prin care se realizeaza aceasta activitate, respectiv ocupatiile de „responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor”, de „specialist in urmarirea compor­tarii constructiilor” si de „expert in … Citeste in continuare »

PSC: Implicarea Patronatului Societatilor din Constructii in proiecte cofinantate FSE, pentru formarea profesionala a angajatilor de pe santierele din Romania Interviu cu Ioana Andreea Vlad, marketing manager PSC, despre calificarea fortei de munca din sectorul constructiilor. Redactia: De unde a venit ideea de a va implica in procesul de calificare a fortei de munca din constructii? Ioana Andreea Vlad: Problema fortei de munca din sectorul constructiilor este destul de veche si bine cunoscuta in domeniu. … Citeste in continuare »

Iarta-ne Doamne! Iarta-ne Doamne! Aceasta este expresia pe care majoritatea dintre oamenii acestei planete o rostesc cu piosenie indi­ferent de lacasul si religia in care cred. Este oare un lucru intam­plator? Nu, pentru ca, din pacate, este inradacinata in folclorul nostru zicala ca „omul este supus greselii“! Asa sa fie, oare? Din nou… nu, pentru ca divinitatea … Citeste in continuare »