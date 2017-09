ALMA CONSULTING: Arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica

Stati linistiti, tovarasi, situatia este sub control! Daca este vorba despre situatia si controlul dinainte de ’89, lucrurile cam asa au stat de vreme ce, chiar la ultimele lui zvarcoliri, dictatorul cu „marinimia-i“ cunoscuta ne indemna sa stam cuminti la locurile noastre, ca de maine ne va mai acorda 100-200 de lei in plus la alocatia pentru copii. Si a venit 1990, … Citeste in continuare »

Controlul de stat in constructii. Comentarii la proiectul ISC „Codul Constructiilor“ Titlul IX din „Codul Constructiilor“ propus de ISC poarta denumirea „Executarea controlului de stat in dome­niul constructiilor“ si cuprinde doua capitole: I: „Dispozitii generale“ si II: „Organizarea controlului de stat in domeniul constructiilor“. La randul sau, capitolul II are sase sectiuni: 1. „Prevederi generale“; 2. „Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urba­nism … Citeste in continuare »

FPSC: Picatura de buget Ce poate fi mai trist pentru un constructor decat sa afle ca nu sunt bani pentru investitii, ca bugetul este de austeritate, ca secretul politic al supravietuirii, intr-o peri­oada de criza, este asigurarea ba­nilor pentru pensii si salarii si ca, pentru aceasta, suntem chiar dispusi sa ne imprumutam sau sa mai crestem taxele si impozitele? … Citeste in continuare »