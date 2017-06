ALUPROF: Institutul Caselor Pasive din Darmstadt (PHI) a apreciat inca o data produsele companiei ALUPROF, pentru economisirea energiei si parametrii ridicati de izolare

Timp neiertator! 4 ani de la disparitia dr. arh. Gheorghe Constantin Polizu Dupa un ritual indeobste cunoscut, oamenii, ca si celelalte vietuitoare, se nasc, traiesc si dispar in eternitate. Unii dintre ei raman in memorie pentru ca au lasat ceva in urma lor, ceva care-i poate face sa fie regretati odata cu trecerea timpului. Despre un astfel de om ne vom aminti poate multa vreme pentru ca … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Petru VERNESCU S-a nascut la 26 august 1922 in Constanta. Dupa absolvirea, in anul 1946, a Facultatii de Constructii din Institutul Politehnic Bucuresti, si-a inceput activitatea la Casa Autonoma a Monopolurilor Statului, si a continuat-o la intreprinderea de Tramvaie Bucuresti, ca inginer proiectant si conducator de lucrari de santier. Ca sef de santier, a coordonat lucrari la … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Gheorghe MARMUREANU S-a nascut la 3 decembrie 1939, in satul Gorghesti, comuna Oncesti, judetul Bacau. Dupa terminarea Liceului George Bacovia din Bacau, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1963. Intre anii 1963-1972, a fost asistent si sef de lucrari la Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic Iasi. Pentru … Citeste in continuare »