Arhitectura fara limite (XI)

Personalitati romanesti in constructii – Mihail D. HANGAN (1897 – 1964) Profesorul Mihail Hangan este considerat parintele betonului armat din Romania. S-a nascut in anul 1897 la Botosani. Cursurile primare si cele liceale le-a urmat in orasul natal. In anul 1916 s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, transformata, ulterior, in Scoala Poli­tehnica, pe care a absolvit-o in anul 1922. Activitatea a inceput-o … Citeste in continuare »

La multi ani! La multi ani! Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, se spune ca primavara ar fi cea mai frumoasa! Iar pentru multi dintre noi lucrul a devenit convingator fie si pentru ca parcurgand mai multe la rand ne-am convins ca ea, primavara adica, inseamna renasterea naturii ce ne inconjoara de-a lungul vietii noastre pamantene. Ori, renasterea, pe multiplele ei … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mircea MIHAILESCU (1920 – 2006) S-a nascut la 1 octombrie 1920 in Brasov. Dupa terminarea Liceului Andrei Saguna din localitate, a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Politehnica Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1944. Si-a inceput activitatea didactica, in functia de asistent, la disciplina Beton armat (profesor, regre­tatul Mihail Hangan), la Politehnica Bucuresti. Intre anii 1940 – 1952, … Citeste in continuare »