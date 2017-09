Pregatirea in domeniul sudarii a personalului implicat in proiectarea si executia constructiilor metalice

Personalitati din constructii – Anghel SALIGNY (1854 – 1925) S-a nascut in luna mai 1854 in comuna Serbanesti, langa Focsani. Liceul, inceput la Focsani, l-a terminat in Germania la Posdam, dupa care a urmat cursurile Scolii Politehnice din Charlottenburg. Dupa o perioada de practica, in Germania, a inceput activitatea inginereasca in tara in anul 1876, la Serviciul de poduri si sosele al Ministerului Lucrarilor … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Victor POPA S-a nascut la 22 iunie 1942 in comuna Crampoia, judetul Olt. A urmat liceul in Slatina. Desi avea inclinatii artistice spre pictura si muzica, avand o voce frumoasa si fiind talentat la vioara si desen – la indemnul tatalui sau, care remarcase ca stapanea foarte bine matematica si fizica – s-a inscris la Facultatea de

Personalitati romanesti in constructii – Elie RADU (1853 – 1931) S-a nascut in anul 1853 in Botosani. Dupa terminarea gimnaziului la Botosani, a continuat studiile la Academia Militara din Iasi. Plecat in Belgia, dupa un an de perfectionare in matematica, s-a inscris la Scoala Politehnica de pe langa Universitatea din Bruxelles. Gandul sau era construirea de cai ferate in Romania si, revenind in tara, in