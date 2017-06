CARMEUSE: Viacalco® – solutie economica si ecologica pentru stabilizarea pamanturilor

Personalitati din constructii – Traian Vintila POPP S-a nascut la 22 ianuarie 1933 in Bucuresti. Dupa terminarea Colegiului National Sf. Sava din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1956. Intre anii 1956 – 1959, a activat la Institutul de Proiectare Bucuresti, iar intre anii 1959 – 1993, … Citeste in continuare »

Si a fost ziua 61… O lacrima indoliata pentru cel ce a fost prof. univ. emerit, academician Panaite Mazilu (21 martie 1915 – 21 mai 2015) Ceea ce spuneam mai inainte, adica „si a fost ziua 61”, nu este o referire la ceva biblic, pentru ca pe pamantul nostru natal un ritual indubitabil este faptul ca locuitorii lui se nasc, traiesc si dispar potrivit unui calendar pe care nu-l stim si poate ca niciodata nu-l vom sti, deoarece el nu este … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Radu P. VOINEA S-a nascut in Craiova la 24 mai 1923. Dupa absolvirea Liceului Fratii Buzesti din localitate, a urmat (intre anii 1941 – 1946) cursurile Politeh­nicii Bucuresti – Sectia de Constructii, devenind inginer constructor in anul 1946. Activitatea inginereasca a inceput-o la Administratia Porturilor si Cailor de Comunicatii pe Apa – Directia hidraulica, intocmind diferite proiecte pentru … Citeste in continuare »