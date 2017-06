CONEST GRAND RESIDENCE – un ansamblu rezidential care redefineste stilul de viata si confortul

Situatie de colaps in infrastructura critica industriala! Dupa cum se cunoaste, Revista Constructiilor este partener media al ARACO, puternica breasla de specialitate in acest sector care ar trebui sa fie mereu prioritar in dezvoltarea, modernizarea si eficientizarea intregii economii nationale. Spre regretul nostru, problemele stringente si cu consecinte incalculabile care destructureaza sectorul constructiilor nu au gasit niciun ecou favorabil, desi organele de … Citeste in continuare »

… Adio si-un praz verde! Asa suna zicala populara adresata celor de care unii s-au saturat pentru ce le-au facut atâta amar de vreme. Faptul s-a petrecut la finele lunii aprilie, cand, in sfarsit, s-a dat un sut in fund clanului portocaliu care credea ca-i pentru totdeauna la putere. Si asta pentru ca mai toata lumea s-a saturat din plin … Citeste in continuare »

Noi si cititorii nostri! Odata cu publicarea numarului 100 al revistei noastre, traim momente de reale emotii si satisfactii, pentru ca nu este usor sa intri in al zecelea an de editare a unei reviste de specialitate, asa cum este cea pe care o cititi dumneavoastra luna de luna: Revista Constructiilor. Debutul si parcursul aparitiei ei ne-au pus in … Citeste in continuare »