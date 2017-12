Criterii de evaluare a susceptibilitatii la lichefiere a pamanturilor coezive

2014, anul TIAB 65! In ultima perioada de timp, exigentele economiei de piata au impus intreprinzatorilor si, mai ales societatilor romanesti din toate ramurile de activitate, sa se alinieze cerintelor privind competitivitatea si eficienta, in tot ceea ce desfasoara ele. Privatizarea a fost un bun prilej pentru ca acestia sa-si revizuiasca si sa-si puna pe baze noi intreaga organizare … Citeste in continuare »

Controlul public in constructii De cand lumea si pamantul, proprietarii au fost responsabili de starea tehnica si functionalitatea constructiilor aflate in posesia lor, fie direct, fie prin intermediari angajati in vreun fel. De modul in care isi faceau si gospodareau constructiile, depindea folosul pe care-l aveau din ele. Cerintele fundamentale ale proprietarilor si utilizatorilor de constructii erau ca acestea … Citeste in continuare »

Capitalism vrem, capitalism vom avea! O data pe an „floarea” celor ocupati cu treburi in domeniul constructiilor isi da intalnire in mai nu la o luna de „miere”, ci la o confruntare acerba pentru o pozitie superioara in ierarhia performerilor. Este momentul cand fiecare arhitect, proiectant, constructor, producator sau comerciant de utilaje si materiale de constructii se uita in „curtea” … Citeste in continuare »