Aproape in fiecare zi suntem informati de mijloacele mass-media despre izbucnirea, in diverse locuri din tara, a unor incendii mai mult sau mai putin devastatoare, cu pagube materiale si, din pacate, nu de putine ori, cu victime omenesti.

O asemenea situatie ne-a convins, daca mai era nevoie, ca focul este, intr-adevar, un fenomen cu care nu e de glumit si caruia trebuie sa-i acordam o si mai mare atentie, chiar prin intermediul revistei noastre.

Drept care, ne-am hotarat sa incheiem un parteneriat cu Institutia cea mai indreptatita sa ne ofere informatiile cele mai autorizate despre foc si securitatea la incendiu, informatii pe care, prin intermediul revistei si al site-ului nostru, sa le facem cunoscute specialistilor din sectorul constructiilor.

In urma incheierii unui parteneriat media cu ASI (Asociatia pentru Securitate la Incendiu), Revista Constructiilor va initia, incepand cu numarul din iulie, capitole distincte care vor avea ca tema „securitatea la incendiu a constructiilor”.

In aceste capitole se vor prezenta articole de specialitate. Totodata vor fi promovate produse, servicii si tehnologii care se incadreaza in tematica.

De asemenea, vom prezenta opinii referitoare la aspectele practice si posibilitatile de optimizare a acestui domeniu in Romania.

Ulterior prezentei in revista tiparita, articolele respective vor fi plasate si pe site-ul nostru www.revistaconstructiilor.eu, fiind arhivate in cadrul unei noi sectiuni: „SECURITATEA LA INCENDIU”.

Cei interesati ne pot contacta pe adresa redactiei: office@revistaconstructiilor.eu

Nutrim speranta ca vom fi gazde bune ale unor dezbateri foarte interesante pe aceasta tema de mare actualitate prezentand, in acelasi timp, noutati de ultima ora din acest domeniu.

Elias GAZA

coordonator proiect

Stimati colegi membri ai ASI,

De curand, Asociatia noastra a incheiat un parteneriat media cu Revista Constructiilor – revista de specialitate in care va aparea o sectiune speciala dedicata Securitatii la Incendiu. In ultimii ani, revista a publicat diverse articole din acest domeniu dar in mod neorganizat si fara girul unei asociatii profesionale. Se simtea, deci, nevoia unei coagulari a vocilor acestui domeniu, simultan cu o filtrare profesionala iar Revista Constructiilor are marele merit de a a fi inteles prima aceasta cerinta a momentului.

Este prima data cand domeniul securitatii la incendiu din Romania beneficiaza de o asemenea oportunitate. Este o sansa pentru ASI si pentru toti membrii nostri de a-si expune acum parerile, opiniile, punctele de vedere, viziunile de viitor ale domeniului in cadrul unui vector media de maxima forta pe piata de specialitate din Romania.

Va invit, asadar, pe toti sa animam acest parteneriat cu materiale referitoare la domeniul nostru de specialitate – domeniu pe care toti il vrem cat mai modern si mai eficient.

Asteptam cu nerabdare materialele Dumneavoastra.

arh. Horia Mihai NICOLESCU

vicepresedinte ASI

Am profitat de ocazia incheierii acestei intelegeri pentru a va prezenta, in continuare, cateva informatii si despre Asociatia pentru Securitatea la Incendiu, despre obiectivele si preocuparile sale.

O facem cu ajutorul dlui Horia Mihai Nicolescu – vicepresedintele asociatiei.

Redactia: Dle vicepresedinte, in primul rand cum ati ajuns dumneavoastra – de meserie arhitect – sa activati in domeniul securitatii la incendiu, un domeniu mai mult tehnic?

Horia Mihai Nicolescu: Intr-adevar, sunt de meserie arhitect, absolvent al promotiei 1973 a Institutului de Arhitectura „Ion MINCU” din Bucuresti. La Securitatea la incendiu am ajuns printr-un concurs de imprejurari ceva mai ciudat, fata de care nu poti sa nu spui – retroactiv – ca fiecare om are o soarta a lui si ca tot ce ti se intampla in viata are o logica si un sens, chiar daca, pe parcurs, nu il poti intelege la acel moment… Rostul lucrurilor ti se desluseste mult mai tarziu, odata cu trecerea anilor si pe masura ce te „inteleptesti”; de-abia atunci poti sa vezi lucrurile „en racourci” si sa intelegi legaturile tainice dintre ele, precum si firul rosu pe care s-au insirat logic, ca margelele pe o ata, dupa vointa lui Dumnezeu. Trebuie sa stii sa vezi, insa, aceasta cauzalitate si sa o accepti.

In 1973 am fost repartizat, ca arhitect stagiar, la ISPE. Acolo am ajuns la Sectia de Centrale Nuclearo-Electrice si mi s-a dat in sarcina – ca oricarui „boboc” – partea care era urata de orice arhitect, adica PSI (prevenirea si stingerea incendiilor). Nu puteam sa refuz iar dupa cateva luni, Romania semna cu Canada contractul de construire a primelor doua unitati ale viitoarei CNE Cernavoda. Cunoasterea limbilor franceza si (ulterior) engleza mi-au definitivat pozitia de responsabil cu siguranta la foc in cadrul acestui proiect. Anii care au urmat au insemnat multiple provocari profesionale majore, dintre care pot mentiona:

Coordonarea Programului National de asimilare a noilor materiale de constructii si a sistemelor de protectie la foc folosite la realizarea Centralei Nuclearo-electirce de la Cernavoda (1985-1989);

Responsabilitatea transpunerii in practica a unui concept eficient de siguranta la foc pentru proiectul CANDU 600 implementat la CNE Cernavoda, cu respectarea simultana a normelor americane si romanesti;

Elaborarea, in 1988 (ca autor si coordonator), a Normativului de siguranta la foc pentru Centralele Nuclearoelectrice de tip CANDU 600, realizate in Romania;

Elaborarea (autor si coordonator) studiilor de analiza a riscului de incendiu pentru Unitatile 1 si 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda si obtinerea ulterioara a autorizatiei de functionare ISU pentru aceste obiective.

In 1994 (dupa 21 de ani) am parasit domeniul de proiectare nucleara si am trecut in sectorul privat; mai intai ca angajat (director de departament), apoi ca asociat si in final – din 1994 -, ca fondator si presedinte director general al grupului de firme SIGURA – unde activez si in prezent.

Grupul de firme SIGURA are doua linii majore de activitate:

linia de „ practica ”, in care sunt angrenate societatile Total Fire & Building Engineering (TFBE) , Instal si Protect, care asigura consultanta, proiectare, import, punere in opera si in functiune a oricaror sisteme (pasive sau active) de securitate la incendiu, mentenanta si service-ul acestora;

”, in care sunt angrenate societatile , Instal si Protect, care asigura consultanta, proiectare, import, punere in opera si in functiune a oricaror sisteme (pasive sau active) de securitate la incendiu, mentenanta si service-ul acestora; linia de „teorie” cu societatea SIGURA PROMETU CONSULT (SPC) si structura sa conexa Scoala PROMETEU (SP). Acestea, impreuna cu Asociatia pentru Securitate la Incendiu (ASI) al carei co-fondator sunt, reprezinta domeniile pe care eu, personal, m-am axat in ultimii ani deoarece ele se adreseaza perfectionarii profesionale, urmarind prestarea unor servicii complexe ale managementului securitatii la incendiu, la nivelul tarilor dezvoltate.

Ultimii ani mi-au dat certitudinea ca Romania postdecembrista a ramas in urma, nu cu practica domeniului, ci cu teoria acestuia si, in special, cu implementarea unei reale culturi organizationale de securitate la incendiu in firmele noastre. De aceea, in 2009 am infiintat SPC iar Scoala PROMETEU un an mai tarziu – ca un forum deschis de discutii intre toti specialistii si organismele domeniului, pentru:

o informare reciproca si eficienta, urmarind diseminarea permanenta a cunostintelor, noutatilor si a culturii de securitate la incendiu din acest domeniu – in mod organizat, coerent si transparent – in randul tuturor acelora care au activitati (macar tangente) in securitatea la incendiu, obtinand, astfel, o ridicare generala a nivelului de abordare a acestui subiect in Romania.

identificarea cailor optime comune de actiune pentru solutionarea elementelor de nefunctionalitate ale domeniului, pentru modernizarea acestuia si implementarea noului concept de Management al securitatii la incendiu – concept pe care se bazeaza astazi abordarea domeniului in tarile avansate si care permite atingerea unor nivele deosebite de performanta in securitatea la incendiu a cladirilor.

Red.: Cum a „luat nastere” Asociatia pentru Securitatea la Incendiu si ce obiective si-a propus ea?

H.M.N.: In 1993 am avut prima incercare de a infiinta o asociatie profesionala a tuturor acelora (persoane fizice si juridice) care activeaza in domeniu – structurata ca o organizatie non-profit – si care sa raspunda nevoilor de modernizare a Romaniei care se pregatea atunci sa intre in Comunitatea Europeana (CE). Din pacate, in ciuda a numeroase sedinte si discutii, ambitiile personale ale celorlalti au subminat interesul comun si initiativa a esuat. Am invatat din prima experienta si, a doua oara, in 2009, cu Romania deja membra a CE si presata in a-si moderniza legislatia si in acest domeniu, am abordat altfel problema si de aceasta data am reusit: pe 27 mai 2009, Tribunalul Sectorului 2 a admis cererea noastra, ne-a acordat personalitate juridica si a dispus inscrierea Asociatiei in Registrul Special al Asociatiilor. Din acel moment a inceput o activitate profesionala intensa, cu un efort asiduu, pe parcursul careia – din pacate – aproape toti „entuziastii” fondatori au disparut, rand pe rand, constatand ca ASI le oferea, la inceput, mai mult obligatii, mai multa munca si mai putine satisfactii financiare sau de imagine!

A trebuit sa compensez lipsa lor cu colegii din Grupul SIGURA, care a asigurat, de altfel, si finantarea integrala a Asociatiei in acea etapa. Daca doream sa nu esuez din nou, trebuia sa ma misc repede si vizibil; astfel ca, in 2010, am infiintat Scoala PROMETEU, sub egida ASI si a societatii SIGURA PROMETEU CONSULT– ca un forum deschis de discutii pentru toti cei interesati de acest domeniu. Continuand pe aceeasi linie, ASI si Scoala PROMETEU au devenit rapid o prezenta notabila in lumea profesionistilor domeniului securitatii la incendiu din Romania si s-au pozitionat rapid pe piata prin organizarea a numeroase manifestari specifice, de larga audienta, dintre care amintim:

organizarea de 12 sesiuni ordinare si extraordinare ale Scolii PROMETEU, cu participarea specialistilor romani si straini, dedicate:

prezentarii de noi materiale si tehnologii moderne de protectie la actiunea focului;

noilor viziuni de abordare ale domeniului, in pas cu tarile avansate;

subiectelor care ii intereseaza pe membri;

bunelor practici in proiectare, instalare si exploatare a materialelor, echipamentelor si sistemelor specifice domeniului;

organizarea de 5 simpozioane nationale si internationale; emiterea de comunicate de presa cu ocazia evenimentelor domeniului (incendii, simpozioane si conferinte organizate de alte asociatii profesionale etc.); participarea la marile evenimente internationale ale domeniului (targuri, expozitii, conferinte); incheierea de parteneriate cu organizatii profesionale nationale (ARTS) sau afilierea la cele internationale (ECEUFIRE); sponsorizarea tiparirii de carti de specialitate (seria volumelor de „ingineria securitatii la incendiu”); prezenta activa in mass-media; acordarea de diplome de onoare personalitatilor domeniului.

Toate acestea ne-au permis:

sa avem o imagine de ansamblu corecta a situatiei in care se afla practicarea activitatilor legate de securitatea la incendiu in Romania de astazi;

sa realizam si sa recunoastem intarzierile romanesti in domeniu;

sa incercam sa schitam impreuna o serie de solutii profesional-organizatorice, pe care sa le putem promova oficial ca parteneri viabili de dialog si care sa impulsioneze acest domeniu, pe care il dorim asezat cat mai curand pe fagasul marilor scoli nationale si internationale de securitate la incendiu.

Astazi, pot afirma cu certitudine ca ASI si Scoala PROMETEU au contribuit major la aparitia si la noi in tara a primelor elemente ale noului concept de Management al securitatii la incendiu pe care se bazeaza in prezent noua abordare a domeniului in tarile avansate si care permite atingerea unor niveluri deosebite de performanta in securitatea la incendiu a cladirilor.

Red.: Cum vedeti dumneavoastra parteneriatul cu Revista Constructiilor si cu site-ul „revistaconstructiilor.eu” si ce asteptati de la el?

H.M.N.: Parteneriatul cu Revista Constructiilor este o continuare logica a scopurilor ASI si ale Scolii PROMETEU de coagulare profesionala a vocilor acestui domeniu si vreau sa multumesc Revistei Constructiilor care are marele merit de a a fi inteles prima aceasta cerinta imperioasa a momentului.

Este o mare oportunitate ce se ofera acum tuturor practicienilor de a dovedi ca acest domeniu – de multe ori sughiunit si privit ca o „Cenusareasa” a lumii constructiilor – este, de fapt, o lume vie, in care ideile si disputele profesionale pot fi extrem de interesante si aducatoare de mari beneficii nivelului general de securitate la incendiu din Romania.

Impreuna cu Revista Constructiilor, intentionez sa organizam aceasta sectiune pe cel putin 5 directii si anume:

TEORIE, cu articole asupra teoriei si fenomenologiei incendiului, noi concepte si viziuni in practica mondiala; Interviuri cu specialisti ai domeniului, romani sau straini; PREZENTARI ale materialelor, produselor sau sistemelor folosite in domeniul securitatii la incendiu, cu explicarea obligatorie a principalelor caracteristici de performanta si a documentelor legale pentru utilizarea lor in Romania . GHIDURI DE BUNA EXECUTIE prezentate de producatori pentru materialele, produsele sau sistemele furnizate pe piata romaneasca. INFO-FIRE cu noutati legislative ale domeniului din Romania si de pe tot mapamondul.

Parteneriatul cu Revista Constructiilor reprezinta ridicarea pe un nivel superior de diseminare a dorintelor actuale latente dar inca difuze ale tuturor specialistilor domeniului securitatii la incendiu din Romania, in ceea ce priveste organizarea domeniului si vizibilitatea nationala a scopurilor Asociatiei noastre. In Romania, in ciuda volumului mare dar incoerent de pliante, site-uri, actiuni de promovare etc. continua sa existe o lipsa majora de informare profesionala, organizata si directa, asupra calitatii si performantelor produselor noi . Producatorii ar trebui sa ii informeze (prin intermediul Revistei Constructiilor) direct pe utilizatorii produselor (antreprenori, beneficiari, proiectanti) si nu alte structuri birocratice, care nu au rol decizional in optiunile asupra folosirii acestor materiale – asa cum se intampla acum.

In acelasi timp, consideram o prioritate ridicarea nivelului profesional al personalului ce activeaza in proiectare si exploatare , care trebuie informat permanent asupra celor mai noi solutii tehnice aparute in domeniul securitatii la incendiu, atat in ceea ce priveste modul lor de alegere, cat si in cel al intretinerii acestora la parametrii optimi de performanta. De aceea, cursurile permanente de formare si un program sustinut de diseminare al informatiilor in teritoriu (prin conferinte, simpozioane, mese rotunde etc.) care reprezinta acum o constanta in activitatea Asociatiei, se vor reflecta si in sectiunea specifica din Revista Constructiilor.

Daca cititorii acestui material se vor identifica cu unul sau mai multe dintre telurile noastre si daca:

cred in viitorul european al tarii noastre,

simt ca ar trebui sa ni se alature si sunt atrasi de aceasta „aventura profesionala”,

sunt constienti ca ne aflam in ceasul al 12-lea pentru a incepe o batalie care sa readuca puterea de decizie a domeniului in mainile celor care trebuie – in mod firesc – sa o detina,

cred ca, prin parerea si activitatea lor, pot contribui cu un cat de mic aport la castigarea aceastei batalii,

ii invitam sa ni se alature prin materiale sau comentarii trimise la Redactie, sa animam acest parteneriat cu materiale referitoare la domeniul nostru de specialitate – domeniu pe care toti il vrem cat mai modern si mai eficient…

Numai asa putem sa asiguram un viitor stabil si profesional acestei sectiuni a Revistei Constructiilor.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 137 – iunie 2017, pag. 10

Daca v-a placut articolul de mai suspentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!