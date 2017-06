Efectele interactiunii seismice „teren – structura” pentru cladiri multietajate cu fundatii izolate sau cu fundatii comune

S-a nascut la 23 septembrie 1947 in localitatea Codaesti, judetul Vaslui. Dupa terminarea liceului, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic din Iasi, deve­nind inginer in anul 1970. Activitatea si-a inceput-o, ca inginer-stagiar, la Institutul de Proiectari Judetene Tulcea, reali­zand proiecte de constructii hidro­tehnice in Delta Dunarii si in judetul Tulcea (retea de … Citeste in continuare »

S-a nascut la 3 decembrie 1939, in satul Gorghesti, comuna Oncesti, judetul Bacau. Dupa terminarea Liceului George Bacovia din Bacau, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1963. Intre anii 1963-1972, a fost asistent si sef de lucrari la Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic Iasi. Pentru … Citeste in continuare »

Disparuti, dar cu… „urme”! De obicei, in folclorul nostru exista expresia “disparuti fara urma”, prin aceasta a se intelege ca unii dintre noi nu au lasat in existenta lor pamanteana ceva de referinta. In cazul personalitatilor in constructii, rubrica avand caracter permanent in publicatia noastra de specia­litate, sunt inlaturate sensurile expresiei de la inceputul acestor … Citeste in continuare »