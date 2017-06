GEOBRUGG AG: Masuri de protectie si consolidare pe Valea Oltului, DN7 – KM 239 – 246

Inceput de nou secol pentru un constructor centenar: Panaite Mazilu Martie, luna martisorului si a inceputului „trezirii” la viata a tot ceea ce misca pe pamant, a consemnat in a doua parte a ei, mai precis pe 21, ziua echinoctiului de primavara, implinirea de catre prof. univ. emerit, academician Panaite Mazilu a unui secol de viata. O performanta care nu este la indemana oricui. Laudabila … Citeste in continuare »

Proiectarea structurilor pentru constructii si recunoasterea calificarilor profesionale in acest domeniu Proiectarea structurilor pentru constructii este un domeniu important al profesiunii de inginer, avand in vedere siguranta constructiilor. Fara o practica profesionala corespunzatoare, proiectarea structurilor pentru constructii implica riscuri mari. Noua legislatie in domeniul calificarilor profesionale si recunoasterea acestora in spatiul U.E. acorda o importanta deosebita calificarii si experientei in domeniu. Din acest motiv, certificarile profesionale … Citeste in continuare »

PSC: Constructorii romani redescopera pietele internationale A fost o perioada in care iti era permis sa gresesti pentru ca puteai recupera repede. Totul era sa fii permanent in miscare, sa nu fii depasit de cine stie ce concurent mai cunoscut ori – mai rau – de vreunul „no-name“. Era perioada in care putini se gandeau la pregatirea pietelor conexe sau la … Citeste in continuare »