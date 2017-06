HIDROCONSTRUCTIA SA: Declaratia de Politica in domeniul Calitatii, Protectiei mediului, Sanatatii si securitatii muncii, Responsabilitatii sociale si Securitatii informatiei

Personalitati din constructii – Mihai VOICULESCU S-a nascut la 21 mai 1939, in Ploiesti. Dupa absolvirea liceului I. L. Caragiale din localitate, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1963. Activitatea didactica a inceput-o ca preparator la Catedra de constructii civile, iar ulterior: asistent (1964 – 1970), sef de lucrari … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Virgil Corneliu STANASILA S-a nascut la 22 aprilie 1928 in comuna Stoenesti, judetul Olt. A urmat Liceul D. A. Sturdza din Craiova, pe care l-a absolvit in anul 1947, dupa care si-a continuat studiile la Facultatea de Instalatii – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1951, ca sef de promotie. In invatamantul superior, a fost … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mircea Dan GRIGORIU S-a nascut la 2 martie 1943 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Dimitrie Cantemir, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer, ca sef de promotie, in anul 1965. Activitatea de proiectare. Dupa absolvire, a activat ca inginer proiectant la Institutul Proiect Bucuresti cu norma intreaga (1966 – 1967) … Citeste in continuare »