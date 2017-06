HIDROSALT HOLDING: Reabilitari hale industriale. Noi imbunatatim confortul afacerii dumneavoastra!

Personalitati din constructii – Mircea MIRONESCU S-a nascut la 28 martie 1934 in Odobesti, jud. Vrancea. Dupa terminarea liceului a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1958. A inceput activitatea la CTEH – Constanta, in anul 1958, ca sef de santier, executand, pana in anul 1962, lucrari de consolidari de maluri … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Ioan BURTEA (1938 – 2017) S-a stins din viata un specialist cunoscut si apreciat in sectorul constructiilor, dl. Ioan Burtea. A plecat dintre noi, intr-o perioada a vietii in care mai avea multe proiecte in domeniul care devenise o adevarata pasiune pentru dansul, cel privind elaborarea legislatiei, a standardelor si normelor, precum si cel al certificarii calificarii operatorilor economici din

Personalitati romanesti in constructii – Liviu-Dumitru DUMITRESCU S-a nascut la 3 octombrie 1926 in Predeal. Dupa absolvirea Scolii Tehnice de Aviatie din Medias si a cursului superior de liceu in Bucuresti, a urmat Facultatea de Instalatii si Utilaj – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1956. Activitatea inginereasca. Intre anii 1956 – 1959, a functionat la intreprinderea de Exploatare Casa