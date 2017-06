IRIDEX GROUP PLASTIC: Tehnologia Tensar® pentru infrastructura rutiera

Personalitati romanesti in constructii – Mircea Dan GRIGORIU S-a nascut la 2 martie 1943 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Dimitrie Cantemir, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer, ca sef de promotie, in anul 1965. Activitatea de proiectare. Dupa absolvire, a activat ca inginer proiectant la Institutul Proiect Bucuresti cu norma intreaga (1966 – 1967) … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Alexandru MANESCU S-a nascut la 25 decembrie 1937 in comuna Posesti, judetul Prahova. A absolvit Scoala Tehnica de Petrol din Ploiesti, in anul 1955, dupa care a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1960. Repartizat, in facultate, ca pre­parator la Catedra de Alimentari cu apa, a devenit, ulterior, … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi” a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la … Citeste in continuare »