LOIAL lucreaza pentru tine! Proiectare, executie si service pentru orice tip de instalatie pentru constructii civile, industriale sau ingineresti

PSC: Implicarea Patronatului Societatilor din Constructii in proiecte cofinantate FSE, pentru formarea profesionala a angajatilor de pe santierele din Romania Interviu cu Ioana Andreea Vlad, marketing manager PSC, despre calificarea fortei de munca din sectorul constructiilor. Redactia: De unde a venit ideea de a va implica in procesul de calificare a fortei de munca din constructii? Ioana Andreea Vlad: Problema fortei de munca din sectorul constructiilor este destul de veche si bine cunoscuta in domeniu. … Citeste in continuare »

Loterie! A fi sau a nu fi? Aceasta-i intrebarea. Castigator sau perdant? O intrebare plina de incertitudini si un raspuns pe masura privind „soarta“ votului din 9 decembrie a.c., o piatra de incercare pentru „a fi sau a nu fi“ democratie in Romania revolutionara de dupa 1990. Aburii fierbinti ai disputei electorale tind deja sa sufoce … Citeste in continuare »

PSC a declarat anul 2013 „ANUL ASOCIATIVITATII” Incercam sa facem cunostinta mai in detaliu, pe parcursul acestui an, cu o asociatie patronala care a ales sa se adapteze din mers si sa se modernizeze, chiar in miezul unei perioade economice deosebit de turbulente. Stam de vorba, in aceasta editie, cu Secretarul General al Patronatului Societatilor din Constructii – PSC, dl. Tiberiu Andrioaiei. … Citeste in continuare »