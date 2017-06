Multe se… zic! Cu facutul e mai greu!

Personalitati romanesti in constructii – Mircea MIHAILESCU (1920 – 2006) S-a nascut la 1 octombrie 1920 in Brasov. Dupa terminarea Liceului Andrei Saguna din localitate, a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Politehnica Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1944. Si-a inceput activitatea didactica, in functia de asistent, la disciplina Beton armat (profesor, regre­tatul Mihail Hangan), la Politehnica Bucuresti. Intre anii 1940 – 1952, … Citeste in continuare »

Profesorul universitar emerit, academician Panaite MAZILU la 99 de ani! Se spune ca timpul este metronomul care masoara trecerea noastra prin viata pamanteana. El se afla in stransa legatura cu ceea ce ii este sortit unui om. Pentru unii timpul este prea scurt din cauza sanatatii sau a unor situatii neprevazute. Pentru altii el se scurge in stransa legatura cu modul de viata: linistit, vulcanic, … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Traian Vintila POPP S-a nascut la 22 ianuarie 1933 in Bucuresti. Dupa terminarea Colegiului National Sf. Sava din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1956. Intre anii 1956 – 1959, a activat la Institutul de Proiectare Bucuresti, iar intre anii 1959 – 1993, … Citeste in continuare »