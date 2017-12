NOVART ENGINEERING: Consultanta si project management pentru constructii

Mintea de pe urma! Se zice pe buna dreptate ca „meseria este bratara de aur“. Si asa si este de seama ce, pe zi ce trece, in ansamblul pietei concurentiale „cine are carte“ – adica stie bine ceva – „are si parte“, fiind cautat, preferat si folosit pentru a asigura eficienta, criteriul progresului concretizat in profit pentru orice intreprinzator … Citeste in continuare »

PSC: Constructorii romani redescopera pietele internationale A fost o perioada in care iti era permis sa gresesti pentru ca puteai recupera repede. Totul era sa fii permanent in miscare, sa nu fii depasit de cine stie ce concurent mai cunoscut ori – mai rau – de vreunul „no-name“. Era perioada in care putini se gandeau la pregatirea pietelor conexe sau la … Citeste in continuare »

La multi ani! La multi ani! Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, se spune ca primavara ar fi cea mai frumoasa! Iar pentru multi dintre noi lucrul a devenit convingator fie si pentru ca parcurgand mai multe la rand ne-am convins ca ea, primavara adica, inseamna renasterea naturii ce ne inconjoara de-a lungul vietii noastre pamantene. Ori, renasterea, pe multiplele ei … Citeste in continuare »