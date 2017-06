Planeta Albastra – Marea Mama – Pamantul

Dinastia… neamului prost! Ce frumos se intrezarea, ca va fi, viata noastra dupa jertfa din decembrie ’89? Un vis caruia ii inchinam toate spe­rantele ca ea poate fi si alta in afara celei socialiste, cea plina de promisiuni pentru un trai fericit, lipsit de griji ma­teriale si spirituale. Din pacate, a ramas doar un vis, pentru ca toate … Citeste in continuare »

SIGURA PROMETEU CONSULT: Cum eficientizam investitiile in securitatea la incendiu? (I) In Romania anului 2015, protectia la foc a cladirilor si implicit, cea a oamenilor aflati in acestea, este o problema reala, cu incidente larg mediatizate dar a caror analiza nu a fost dusa niciodata pana la capat, concluzia fiind ca preocuparea este – de cele mai multe ori – mai mult formala. De ce aceasta … Citeste in continuare »

DOMNUL a dat, dar… numai unii au luat! Suna cam biblic titlul, dar cam asa poate fi metamorfozat ceea ce se intampla in derularea procesului investitional in Romania, unde nevoia de constructii este evidenta si necesara in mai toate sectoarele economice si sociale, iar rezultatele concrete sunt prea putin vizibile in raport cu asa-zisele intentii. Cei care temporar ocupa scaunele de unde se … Citeste in continuare »