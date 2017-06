Revista Constructiilor – Iunie 2017

Personalitati romanesti in constructii – Emil TIMOFTI S-a nascut la 14 august 1951 in comuna Popricani, judetul Iasi. Dupa absolvirea liceului – internat C. Negruzzi din Iasi, a urmat cursu­rile Facultatii de Hidrotehnica – Institutul Politehnic Iasi, devenind inginer in anul 1975. Intre anii 1975 – 1978, a activat, ca inginer stagiar, la Nodul hidrotehnic Strejesti de pe raul Olt apartinand Grupului … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Virgil Corneliu STANASILA S-a nascut la 22 aprilie 1928 in comuna Stoenesti, judetul Olt. A urmat Liceul D. A. Sturdza din Craiova, pe care l-a absolvit in anul 1947, dupa care si-a continuat studiile la Facultatea de Instalatii – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1951, ca sef de promotie. In invatamantul superior, a fost … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Adrian RADU S-a nascut la 25 septembrie 1928 in Iasi. Dupa studii la Liceul Internat C. Negruzzi din Iasi si Colegiul C.D. Loga din Timisoara, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic din Timisoara. S-a transferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1951. … Citeste in continuare »