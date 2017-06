Romania, intre seismele care au fost si cele care vor veni

Inca o stea dispare de pe cerul Romaniei ! Cand s-a stins din viata academicianul prof. dr. ing. Radu Voinea – personalitate remarcabila a mediului academic si ingineresc din tara noastra si om de mare valoare in domeniul stiintei si tehnicii in Romania – am fost atat de impresionat incat am fost tentat sa scriu … Citeste in continuare »

L-am cunoscut pe profesorul Mircea Mihailescu, cu multi ani in urma, in activitatea mea de ziarist. Era pasionat de „invelitorile subtiri si de structurile spatiale”, inspirandu-se si incercand sa transpuna in constructiile proiectate de dansul ceea ce natura „a construit”, mult mai bine decat noi, in milioane de ani. Imi amintesc ca, de fiecare data … Citeste in continuare »

S-a nascut la 25 septembrie 1928 in Iasi. Dupa studii la Liceul Internat C. Negruzzi din Iasi si Colegiul C.D. Loga din Timisoara, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic din Timisoara. S-a transferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1951. … Citeste in continuare »