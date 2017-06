TOP GEOCART: Solutii inovatoare pentru Monitorizare si Avertizare – Leica VADASE este prima solutie mondiala de monitorizare care poate fi instalata intr-un receptor GNSS autonom

Nu pentru cine, ci pentru ce votam! Chiar asa. Am fost pana acum, dupa cum stiti, cu bune intentii de „n” ori la marele „circ” al alegerilor, unde o parte naiva dintre noi am crezut si am sperat intr-o minune care sa ne asigure, pentru viitor, o conditie umana cel putin potrivita cu invidiata viata occidentala. Si asta de 26 de ani … Citeste in continuare »

CISC: Atentie, candidati la titlul de expert CNCisC! Dupa cum se stie, anul trecut am adresat autoritatilor abilitate propunerea de a se introduce in COR (Codul Ocupatiilor din Romania) trei ocupatii noi (mai ales ca ele se practica de mai mult timp fara acoperire legala). Pana in prezent, insa, nu s-a miscat nimeni si nimic la cele trei ministere implicate in aprobarea acestei … Citeste in continuare »

www.forum.peundemerg.ro Nu spunem nicio noutate cand afirmam ca in materie de infrastructura, in special de transport, Romania se afla mult in urma tarilor civilizate ale lumii. In aceste conditii orice realizare, orice pas inainte, nu poate decat sa ne bucure. Iar in ultima perioada acesti pasi au inceput sa fie facuti. Probabil asa a aparut ideea … Citeste in continuare »