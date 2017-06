Trofeul Calitatii ARACO: Reabilitarea sistemelor centralizate de irigatii in Cosnita – Republica Moldova

Personalitati romanesti in constructii. Participanti la edificarea Sistemului Hidroenergetic National Ioan Radu S-a nascut la 8 noiembrie 1946 in comuna Buteni, judetul Arad. In anul 1969, a absolvit Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole din Institutul de Constructii Bucuresti. Dupa absolvire, intre anii 1969-1971, a activat la Directia de Sistematizare, Arhitectura si Proiectare Deva, elaborand proiecte pentru ansamblul de locuinte cartier „Dacia“, Baza ITA … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Adrian POPOVICI S-a nascut la 16 aprilie 1940 in comuna Ciolacu-Vechi, judetul Balti (Basarabia). Dupa absolvirea, in anul 1956, a Liceului Tudor Vladimirescu din Targu Jiu, a urmat cursurile Facultatii de Hidrotehnica din Institutul de Constructii Bucuresti si a obtinut diploma de inginer in anul 1961. Intre 1961 si 1968 a lucrat pe santierele amenajarii hidroenerge­tice a … Citeste in continuare »

Profesorul universitar emerit, academician Panaite MAZILU la 99 de ani! Se spune ca timpul este metronomul care masoara trecerea noastra prin viata pamanteana. El se afla in stransa legatura cu ceea ce ii este sortit unui om. Pentru unii timpul este prea scurt din cauza sanatatii sau a unor situatii neprevazute. Pentru altii el se scurge in stransa legatura cu modul de viata: linistit, vulcanic, … Citeste in continuare »